Frau erlitt Rauchgasvergiftung

Kerze um­gefallen: Plötzlich stand Küche in Flammen

Brückl - Am Samstagabend zündete eine 52-jährige Frau in ihrer Küche eine Kerze an und stellte diese auf eine Kommode. Anschließend ging sie ins Badezimmer und hörte plötzlich den Rauchmelder-Alarm.

