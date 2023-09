Ausbau des Bahnverkehrs Halbstunden-Takt zwischen Villach und Spittal startet Villach/Spittal - Am Montag ist es so weit: mit der Einführung des Halbstunden-Takts auf der S-Bahn zwischen Spittal-Millstättersee und Villach geht eines der größten Investitionsprojekte in die Taktverdichtung für Oberkärnten an den Start. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (405 Wörter) © 5min.at

„Wir verdoppeln damit das Angebot und die Taktung auf der S-Bahn in der gesamten Region. Das ist ein echter Meilenstein, um den Oberkärntner Raum für die Zukunft zu stärken“, betont Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig. Rund zwei Mio. Euro jährlich werden alleine durch diese Maßnahme mehr in Oberkärnten investiert. „Von Spittal bis Klagenfurt gibt es ab morgen zu den für Pendlerinnen und Pendler wichtigen Zeiten alle 30 Minuten eine Zugverbindung. Täglich fährt die Bahn jetzt 76-mal zwischen Villach und Spittal. Das sind rund 232.000 zusätzliche Angebotskilometer pro Jahr im Schienenverkehr für Oberkärnten“, verdeutlicht Schuschnig. Das Angebot auf der S1 erhöht sich um acht Prozent.

Erleichterung für Pendler

Schuschnig betont, dass damit nicht nur die Region gestärkt werde, sondern auch in die Entlastung der Menschen investiert werde: „Diese Taktverdichtung soll vielen Pendlerinnen und Pendlern aus Oberkärnten die Möglichkeit bieten, auf die Bahn umzusteigen. Gerade jetzt wollen wir so einen Beitrag leisten, um die arbeitenden Menschen beim Pendeln zu entlasten“, sagt Schuschnig, der auf das attraktive Kärnten-Ticket hinweist.

Ausweitung des Kärntner Bahnangebots

Die Einführung des Halbstundentakts zwischen Villach und Spittal ist ein weiterer Schritt im Aufholprozess, der von Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig vor vier Jahren gestartet wurde. Die Bilanz zeigt einen massiven Sprung nach vorne: So wurde das Regionalbusangebot im gesamten Bezirk Spittal seither um fast ein Fünftel ausgebaut. Landesweit wurde bereits 2021 auf allen S-Bahnen zusätzliche Zugverbindungen zu den Tagrandzeiten und ein Wochenendverkehr eingeführt. Innerhalb eines Jahres wurde das Bahnangebot damit um eine halbe Million zusätzliche Angebotskilometer ausgeweitet. „Ein gut ausgebauter öffentlicher Verkehr ist ein Standortfaktor und gut für das Klima. Gerade in die ländlichen Regionen werden wir weiter die Taktung weiter ausbauen“, so Schuschnig, der betont: „Wir investieren derzeit so viel wie noch nie in den öffentlichen Verkehr. Ich werde mit Nachdruck in dieser Richtung weiterarbeiten, um diesen Aufwärtstrend weiter zu verrohen und den ÖPNV in Kärnten auszubauen.“

Halbstundentakt zwischen Spittal und Villach

Der Halbstundentakt zwischen Spittal-Millstättersee und Villach wird Montag bis Freitag an allen Werktagen angeboten. Es werden alle Haltepunkte zwischen dem Hauptbahnhof in Villach und dem Bahnhof Spittal/Millstättersee im Halbstundentakt angefahren. Auch die Busverbindungen wurden an die neue Bahntaktung angepasst. Bereits bisher gibt es einen Halbstundentakt entlang der S-Bahn zwischen St. Veit, Klagenfurt und Villach, zusätzlich ist Feldkirchen mit dem Bus im Halbstundentakt an Klagenfurt angebunden.