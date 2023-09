Danke Rotes Kreuz Weihnachts­feier: "Ihr seid ein unverzicht­barer Bestand­teil" Kötschach-Mauthen - Die Bezirksstelle Hermagor des Roten Kreuzes Kärnten lud gestern, Samstag, zur Weihnachtsfeier in den Erlenhof in Kötschach-Mauthen ein. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (199 Wörter) Weihnachtsfeier Rotes Kreuz Kötschach Mauthen. Im Bild: LH Peter Kaiser mit LA Christina Patterer © LPD Kärnten/Höher

Auch Landeshauptmann Peter Kaiser und der Präsident des Roten Kreuzes Kärnten, Martin Pirz, konnten dabei von Bezirksstellenleiter und Landtagsabgeordneten Luca Burgstaller begrüßt werden. Kaiser sprach die Anwesenden als „Rotes Kreuz-Familie“ an.

Einfach mal Danke sagen

„Es ist mir Pflicht und Freude gleichermaßen, euch namens des Landes Kärnten danke zu sagen. Ihr seid wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil für die Lebensqualität in Kärnten“, betonte Kaiser. Ohne das Rote Kreuz und die vielen anderen Organisationen, die sich in den Dienst der Bevölkerung und Gesellschaft stellen, würde das Leben in vielen Bereichen nicht so funktionieren, wie es das heute tut. „Ihr vollbringt Qualitätsleistungen für die Gesundheit der Menschen und da sind zudem persönliche Verbindungen, Zuspruch, Verständnis, fachliche und menschliche Kompetenz“, betonte der Landeshauptmann. „Jede und jeder einzelne von euch, ob hauptberuflich oder freiwillig, ohne euch wäre Kärnten um einiges ärmer. Danke für das, was ihr tut, ihr seid großartig“, sagte Kaiser stolz.

Bezirksstelle Hermagor

Die Bezirksstelle Hermagor des Roten Kreuzes hat rund 40 hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zudem engagieren sich rund 250 Freiwillige vom Rettungsdienst über den Besuchsdienst und die Essenszustellung bis hin zur „Team Österreich Tafel“.