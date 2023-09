„Mein Körper gehört mir!“ St. Veit macht Kinder stark gegen Über­griffe St. Veit - Unter dem Motto „Mein Körper gehört mir!“ setzen sich St. Veiter Unternehmen und die Stadtgemeinde mit einem Projekt gegen Gewalt an Kindern ein. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (213 Wörter) v.l.n.r: Daniel Gradenegger, Sozial-Stadträtin Sylvia Greiler, Silke Puck, Gert Kaltschütz und Gert Puck. © Stadt St. Veit

„Mein Zimmer, mein Auto, meine Mama!“ Schon die Kleinen wissen, was ihnen gehört. Dass sie Besitzansprüche auf ihren Körper haben, wird Kindern nur sehr selten beigebracht. Jedes 10. Kind erlebt sexuellen Missbrauch. Jedes 5. Kind erlebt sexuelle Gewalt. Jedes 4. Kind erlebt körperliche und jedes 3. Kind erlebt psychische Gewalt. Viele Misshandlungs- und Missbrauchsfälle bleiben unentdeckt, weil Kinder in diesen Situationen verstummen. Die St. Veiter Sozialstadträtin Sylvia Greiler setzt daher in den dritten und vierten Klassen der St. Veiter Volksschulen die Initiative „Mein Körper gehört mir!“ um: „Damit möchten wir Kinder ermutigen, dass sie Nein sagen dürfen, anderen solche Situationen erzählen und sich Hilfe holen. Nächstes Jahr wird es auch für PädagogInnen Schulungen geben, damit sie hin- und nicht wegschauen.“

Großzügige Spenden

Greiler konnte drei St. Veiter Unternehmen dafür gewinnen, die Initiative mit Spenden zu unterstützen. Die Raiffeisen Bezirksbank St. Veit an der Glan-Feldkirchen mit Daniel Gradenegger, Gert und Silke Puck von Karosserie Puck und Trampolin-Produzent Gert Kaltschütz spendeten jeweils 1000 Euro und sind sich einig: „Gewalt gegen Kinder geht uns alle an, sie findet tagtäglich in unserem direkten Lebensumfeld statt! Wir alle müssen gegen Gewalt an Kindern handeln und für den Schutz von Kindern eintreten.“