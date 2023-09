Fälle steigen Warnung vor Betrugs-SMS: Diese Nachricht kostet Steirern tausende Euro Steiermark - "Hallo Mama, mein Handy ist kaputt..." - Zahlreiche Kärntner verloren aufgrund dieser Nachricht bereits tausende Euro. Es handelt sich um den sogenannten Tochter-Trick. Die Betrugsfälle nehmen derzeit wieder zu, das Bundeskriminalamt warnt. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (326 Wörter) © Pixabay

Die Meldungen über den sogenannten Tochter-Trick häufen sich wieder. Die Fälle rund um den Tochter-Trick scheinen in ganz Österreich zuzunehmen.

Bundeskriminalamt warnt

Auch das Bundeskriminalamt warnte erst kürzlich wieder eindringlich vor Online-Betrügern, die per SMS oder WhatsApp versuchen an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Bei den Anzeigen wurde eine Zunahme von 350 Prozent verzeichnet, heißt es in einer aktuellen Aussendung. Auch 5 Minuten Leser berichten immer häufiger vom Erhalt der Betrugs-Nachrichten. “Ich möchte bitte alle eindringlich warnen, diese nicht zu kontaktieren. Ich habe meinen Sohn unter der alten Nummer angerufen und es funktionierte einwandfrei. Also bitte Vorsicht – ruft eure Kinder unter der alten Nummer zuerst an, bevor ihr irgendein Geld überweist”, appelliert eine Leserin, die die Betrugsmasche zum Glück früh genug erkannt hat. Doch sie weiß: “Es muss noch viel mehr gewarnt werden. Leider fallen noch immer viel zu viele Leute darauf rein.”

So erkennst du den Tochter-Sohn-Trick

Über eine unbekannte Nummer werden via SMS-Nachrichten an (potenzielle) Opfer verschickt, in denen sich die Betrüger als Kind der Empfängerinnen und Empfänger ausgeben und mitteilen, dass sie eine neue Nummer haben. Das alte Mobiltelefon sei verloren oder durch einen Wasserschaden unbrauchbar geworden. Da am neuen Telefon die Banking App aber noch nicht funktioniere und eine dringende Zahlung durchgeführt werden müsse, wird um Aushilfe gebeten. Die Opfer sollen einen meist vierstelligen Betrag an eine bestimmte Empfängerin oder Empfänger überweisen und das Geld werde so bald wie möglich zurückgezahlt.

Um möglichst viele Menschen innerhalb kurzer Zeit zu erreichen und so illegal mehr Geld zu lukrieren, versenden die Täter oft Massen-SMS. Der Inhalt “Hallo Mama” oder “Hallo Papa” soll zudem vermitteln, dass das eigene Kind eine neue Nummer hätte. Das “Kind” bittet daher um Kontaktaufnahme über WhatsApp. Wer auf die betrügerische Nachricht antwortet, kommuniziert jedoch nicht mit dem eigenen Kind, sondern mit einer Betrügerin oder einem Betrüger.