In der Tourismus-Information am Neuen Platz Neues Lind­wurm-Armband: Symbol der Stadt wird zum Schmuck­stück Klagenfurt - Der Lindwurm, das Wahrzeichen der Stadt Klagenfurt, kann auch als Accessoire getragen werden: handgraviert als Einzelstücke auf einer echten Silberplatte und als Armband verarbeitet, ist es jetzt in der Tourismus-Information am Neuen Platz verfügbar. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (234 Wörter)

Direkt vor dem Brunnen des originalen Lindwurms spiegeln sich die Fenster der Tourist-Information, in denen ab sofort das Armband in zwei verschiedenen Lindwurm-Varianten erworben werden kann. Beide Modelle werden von Graveur Gerhard Orou zusammen mit Brigitte Schusserl vom Atelier Lieblich von Hand auf eine recycelte 925er Silberplatte aus fairem Handel eingraviert. Kostenpunkt: 59 Euro.

Symbol der Stadt wird zum Schmuckstück

“Wir versuchen aktuell die Produktpalette unseres kleinen Shops umzustellen“, informiert Helmuth Micheler, Geschäftsführer des Tourismus Klagenfurt. “Wir suchen neue, lokal hergestellte Produkte aus, die unsere Stadt repräsentieren. Sie sollen in Bezug auf ihre Verarbeitung und ihre Materialien so nachhaltig wie möglich sein.“ Eine gewisse Auswahl an Artikeln in limitierter Auflage gibt es bereits in der Tourismus-Info am Neuen Platz 5. Darunter finden sich Gläser mit duftenden Kräutern von den Kärntner Wiesen zum Räuchern (der „Lindwurm-Atem“), Gourmet- Kräutersalz, die Confiserie-Geschenkbox “Lindwurm Kugeln”, das DKT-Wörthersee-Brettspiel, die Kinderbücher “Lindwurm, wie es begann…” und “Der Geheimnisvolle Zahn des Lindwurms”. Ebenfalls ab Mitte Dezember gibt es einen Klagenfurt-verliebten Teddybär, der nach handgehobeltem Zirbenholz duftet und mit handwerklichem Geschick hergestellt ist.

„Das Lindwurm-Armband wird nicht nur bei Touristen, sondern auch bei Einheimischen beliebt sein“, ist sich Tourismus-Obmann Adi Kulterer sicher. „Endlich wird das Symbol unserer Stadt als Schmuckstück sowohl für Damen als auch Herren tragbar und denjenigen, die es tragen, soll es die Kraft des Lindwurms verleihen.“