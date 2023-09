Gelungener Saisonabschluss Kärntner Triathlon Verband feierte seine kleinen & großen Sportler Klagenfurt - Kürzlich feierte der Kärntner Triathlon Verband in einer äußerst gelungenen und stimmungsvollen Veranstaltung den Abschluss der langen und intensiven Triathlonsaison 2022. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (175 Wörter) © Hannes Krainz

Unter den rund 200 Gästen konnten unter anderem auch die Abgeordnete zum Kärntner Landtag Ruth Feistritzer und STW-Vorstand Erwin Smole begrüßt werden. Moderiert wurde die Veranstaltung von KTRV-Generalsekretär Markus Polka. Um 17.30 Uhr ging es pünktlich los. Im Rahmen dieser Veranstaltung fanden folgende Siegerehrungen statt: Kärntner Meisterschaften über die Langdistanz, Swim&Run-Bewerb St. Veit an der Glan, Triathlon-Cup der Erwachsenen und Stadtwerke Nachwuchs-Cup.

Sportliche Begeisterung

Alle Sportlerinnen und Sportler waren mit der gleichen Begeisterung wie schon während der gesamten Saison dabei und zeigten sich hocherfreut über die großartigen Sachpreise. Übergeben wurden diese von Ruth Feistritzer und Erwin Smole. Beide zeigten sich beeindruckt von der tollen Stimmung und waren sichtlich zufrieden über die Zusammenarbeit im abgelaufenen Triathlonjahr. „Es freut mich sehr, wenn so viele Sponsoren, Partner, Athletinnen und Athleten den Weg zu einer gelungenen Cup-Siegerehrung finden. Es ist ganz wichtig, dass die tollen Leistungen auch anerkannt und in einem besonderen Ambiente honoriert werden. Zwei Jahre haben wir leider auf diese Veranstaltung verzichten müssen“, so KTRV-Präsident Christian Tammegger.