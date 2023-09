Schreckliche Nachricht "Ihre Tiere werden verrecken": Giftköder-Attacke schockt Klagenfurter Hundebesitzer Klagenfurt - Es ist nur eine Nachricht auf der Tür einer Klagenfurterin, diese hat es dafür aber in sich. In der Nachricht ist die Rede von vielen Giftködern im Garten der Frau. Demnach sollen die Tiere in der Wohnsiedlung in Welzenegg alle "verrecken". von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (256 Wörter) SYMBOLFOTO © Fotomontage pixabay / KK

“Unserem Hund Chucky ging es die letzten zwei Tage sehr schlecht”, berichtet eine Klagenfurterin gegenüber 5 Minuten. Er habe Krämpfe gehabt, ständig erbrochen und er habe in der Zeit nichts gefressen, meint sie weiter. Dann, nach zwei Tagen, hing plötzlich ein Schreiben bei den Mülltonnen in der Wohnsiedlung. Dieses schockte sie so richtig.

“Viele” Giftköder im Garten verstreut

In dem Schreiben ist die Rede von mehreren Giftködern, die eine noch unbekannte Person im Garten verstreut haben soll. “Ihre Tiere werden verrecken”, so die Schreckensbotschaft, die man damit vermitteln will. Nun sucht man jedenfalls nach dem Täter, wie ein kleiner Beizettel verrät. Dort ist die Rede von 1.000 Euro Belohnung, wenn man helfen kann, die Polizei zum Täter zu führen. “Diesen hat eine Nachbarin hingehängt, bei der vor einem Monat die Gartenhecke angezündet wurde”, meint sie.

Achtung Tierbesitzer in Welzenegg!

Dem 14-jährigen Hund geht es mittlerweile wieder viel besser, wie uns die Frau vergewissert. “Er frisst wieder und kann auch wieder gehen ohne Krämpfe.” Sie selbst habe auch erfahren, dass es einem anderen Hund aus der Siedlung ähnlich erging. “Ich und meine Nachbarn haben jetzt Angst.” Man könne den Hund jetzt nicht mehr einfach so in den Garten lassen, ohne sich Sorgen machen zu müssen. Deshalb möchte sie auch die anderen Tierbesitzer in der Gegend warnen. Der Zettel hing in der Nanninggasse in Welzenegg. “Eventuell könnten die Täter auch in der Umgebung unterwegs gewesen sein”, warnt sie abschließend.