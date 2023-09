Bei der Wahl heute Spitzenduo der Grünen Jugend Steiermark bestätigt Steiermark / Graz - Die Hitzendorfer Gemeinderätin und Studentin, Anna Binder, und der Student der Umweltsystemwissenschaften, Karl Reimer, stehen ein weiteres Jahr an der Spitze der Grünen Jugend Steiermark. Das hat die Wahl beim heutigen Landeskongress ergeben. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (173 Wörter) V. l. n. r.: Karl Reimer, Sandra Krautwaschl und Anna Binder. © Grüne Steiermark

Die Wahl des neuen alten Sprecher-Duos erfolgte beim jährlichen Landeskongress der Grünen Jugend Steiermark am heutigen Sonntag, den 11. Dezember, in Graz. Die Veranstaltung wurde auch dafür genutzt, um gemeinsam auf ein erfolgreiches Jahr zurückzublicken. “Die Grüne Jugend Steiermark steht für Umweltschutz und soziale Gerechtigkeit”, so Binder und Reimer unisono. Man habe 2022 medial wieder einige Akzente setzen und so ein Bewusstsein für die alltäglichen Ungerechtigkeiten schaffen können.

“Laute Stimme für die Grüne Sache”

Neben den Landessprechern wurde auch das restliche Team der Grünen Jugend Steiermark gewählt. “Es gibt politisch noch so viel zu tun, besonders in Fragen des Klimaschutzes und der Klimagerechtigkeit”, meinen die beiden. Zuspruch erhielten sie von der Landessprecherin der Grünen Steiermark, Sandra Krautwaschl: “Klimakrise, Teuerungen, Ukrainekrieg: Gerade jetzt brauchen wir junge Menschen, die sich für eine lebenswerte Zukunft und eine intakte Umwelt einsetzen. Umso mehr freut es mich, dass wir mit Anna, Karl und ihrem Team eine laute Stimme für die Grüne Sache haben.”