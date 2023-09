Toll! Kärntner räumen bei Snowboard-Weltcup so richtig ab Kärnten - Gleich drei Kärntner fanden sich an diesem Wochenende auf dem Podest eines Snowboard-Weltcup-Bewerbs wieder. Sabine Schöffmann und Alexander Payer, das Kärntner Snowboard-Traumpaar, holten sich jeweils den Sieg, Daniela Ulbing den dritten Platz. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (160 Wörter) Nach der gemeinsamen Kristallkugel im Vorjahr konnten nun die beiden Kärntner Snowboard-Asse ihren Weltcup-Auftakt für sich entscheiden. © LPD Kärnten/Hannes Krainz

Wow! So etwas erlebt man auch nicht alle Tage. Gleich drei Kärntner auf dem Podest am heutigen Snowboard-Weltcup-Sonntag. Sabine Schöffmann und Alexander Payer konnten sich jeweils den Sieg holen, Daniela Ulbing gewann das “Kleine Finale” und wurde damit Dritte. Bereits gestern war Ulbing schon im Mixed-Parallelslalom mit Andreas Prommegger auf dem Podest gelandet – sie wurden Zweite.

Erster Sieg seit fünf Jahren für Payer

Der Sieg für Schöffmann war auch gleichzeitig der Erste für sie seit 8. Jänner. Auch damals konnte sie im Finale Julie Zogg besiegen – wie heute. Payer musste noch deutlich länger seit seinem letzten Einzel-Sieg warten. Dieser war vor fast genau fünf Jahren am 15. Dezember 2017. Er war allerdings auch in der Qualifikation bereits der Schnellste – eine große Überraschung war der Sieg also nicht.

Viel Pause haben die Snowboard-Asse nun jedenfalls nicht. Am kommenden Donnerstag steht in Carezza bereits der nächste Bewerb an: Ein Parallel-Riesentorlauf.