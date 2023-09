Wetter beruhigt sich jetzt wieder Jetzt wird's frostig: Kälte­decke legt sich über Österreich Kärnten - Ein wenig Schnee ist dann in den letzten Stunden in ganz Kärnten gefallen. Das Wetter wird sich nun allerdings vorerst für zwei Tage beruhigen. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (255 Wörter) © Elisa Auer

Verbreitet sind in den vergangenen Stunden in ganz Kärnten ein paar Zentimeter Schnee zurückgeblieben, wie die Unwetterwarnzentrale (uwz) berichtet. Wie man auf der Karte sieht, liegen im gesamten Bundesland zumindest kleine Mengen, teilweise kommen aber schon auch mehr als zehn Zentimeter zusammen. Dennoch sei deutlich weniger gekommen, als Prognosen angekündigt hätten, meint die uwz. Das wetterbestimmende Tief “Birgit” verlagert sich nun in Richtung Baltikum, wodurch sich das Wetter selbst in den kommenden Tagen ändert.

Schneehöhen am Sonntag. © Ubimet

Temperaturen rund um minus 20 Grad möglich

Nun wird es nämlich deutlich kälter. Bei sternenklaren Nächten drohen in den kommenden beiden Nächten zweistellige Minustemperaturen. Bis zu minus 20 Grad sind möglich, im Defereggental beispielsweise vielleicht sogar noch knapp darunter. Bislang hat es in diesem Herbst solche Temperaturen noch nicht gegeben, von Dezember-Rekorden ist man allerdings weit weg. Diese liegen im Hochgebirge bei minus 33 Grad (am Sonnblick 1887), in bewohnten Regionen bei minus 29,8 Grad – in Aigen im Ennstal 1973.

Kommt gegen Ende der Woche wieder Schnee?

Auch am Tag werden die Temperaturen kaum über die 0-Grad-Marke hinauskommen. Es kann mit minus 7 bis 0 Grad Höchsttemperaturen gerechnet werden. Nur der Osten und Südosten Österreichs könnte knapp im Plus-Bereich sein. Am Mittwoch könnte es dann zu weiterem Niederschlag in Form von Eisregen kommen. Ob dieser allerdings auch Kärnten erreicht, damit ist laut Prognosen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) derzeit nicht zu rechnen. Die Chancen auf ein neues Schneetief am Donnerstag oder Freitag würden laut Unwetterwarnzentrale allerdings “recht gut” stehen.