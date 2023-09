Auf Höhe Techelsberg Ein Verletzter bei Auffahr­unfall auf A2 A2 Südautobahn - Auf der A2 Südautobahn ist es heute Mittag auf Höhe Techelsberg in Richtung Wien zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 40-jähriger Villacher wurde dabei verletzt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (76 Wörter) SYMBOLFOTO © Bettina Nikolic

Heute Mittag, am 11. Dezember, war ein 40-jähriger Villacher gerade mit seinem Auto auf der A2, auf Höhe Techelsberg, in Richtung Wien unterwegs. Da vor ihm ein weiterer Autofahrer bremsen musste, musste auch er auf die Bremse steigen. Der hinter ihm fahrende Mann aus Krumpendorf (45 Jahre alt) konnte allerdings nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr ihm auf. Der Villacher wurde leiht verletzt und musste ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.