Am Steinberg Pellets-Ofen drohte zu explodieren: Feuerwehr kam gerade noch rechtzeitig Steinberg - Die Feuerwehr wurde heute Mittag, gegen 12.45 Uhr, zu einem Einsatz auf den Steinberg alarmiert. Dort drohte ein Pellets-Ofen zu explodieren. von Phillip Plattner

Heute am frühen Nachmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Steinberg-Rohrbach zu einem Brandeinsatz in die Peter-Rosegger-Siedlung auf den Steinberg alarmiert. Dort drohte ein Pellets-Ofen, der überhitzt war, zu explodieren. Sofort richtete man daraufhin einen Brandschutz ein und stellte einen Atemschutz bereit. So konnte die drohende Explosion glücklicherweise verhindert werden.

Wasser wurde abgepumpt, Asche entfernt

Das Wasser, das ausgetreten ist, wurde daraufhin mit einer Tauchpumpe aus dem Keller abgepumpt, das Brennmaterial und die Asche aus dem Ofen wurden von den Florianis entfernt. Noch während des Einsatzes traf auch der Installateur-Notdienst, den man gerufen hat, ein. Verletzt wurde bei dem Zwischenfall niemand.