Auf der Planai Stark betrunken: 19-Jähriger "parkt" gestohlenes Auto mitten auf Skipiste Fastenberg - Am gestrigen Samstagabend, den 10. Dezember, kam es auf der Planai zu einem kuriosen Fahrzeugdiebstahl. Das Fahrzeug blieb schlussendlich auf der präparierten Skipiste stecken.

Gegen 18 Uhr wurde die Polizei von einer 49-Jährigen kontaktiert, welche behauptete, dass ihr Fahrzeug vorhin von einem jungen Mann gestohlen worden sei. Der 19-Jährige Dieb stehe nun aber neben ihr und gab an, nicht zu wissen, wo er das Fahrzeug zurückgelassen habe. Gegenüber der Polizei war er geständig. Die 49-Jährige habe laut ihm den Motor gestartet, das Fahrzeug dann aber wieder verlassen, um etwas aus der Skihütte, in welcher sie arbeitet, zu holen. Der stark alkoholisierte 19-Jährige sah dies als Einladung und fuhr in Richtung Tal.

“Konnte Weg nicht mehr von Piste unterscheiden”

Nach kurzer Zeit kam der junge Mann allerdings von der befestigten Bergstraße ab und fuhr mit dem gestohlenen Fahrzeug auf eine präparierte Skipiste, da er aufgrund des Schneefalls die Piste nicht mehr von der normalen Straße unterscheiden konnte. Es dauerte nicht lange und das Fahrzeug blieb im Schnee stecken. Danach begab sich der 19-Jährige zurück zum Tatort, wo auch schon die Fahrzeugbesitzerin auf ihn wartete. Zwei Pistengeräte der Planai-Bahnen konnten das hängengebliebene Auto bergen und zurück zur Straße bringen.

Auf den jungen Mann warten nun zahlreiche verwaltungs- und strafrechtliche Anzeigen.