In einem Pressegespräch

Neuer Bonus angekündigt: Energie­kosten­zuschuss soll "nach­gebessert" werden

Kärnten - In einem ORF-Pressegespräch hat Bundeskanzler Karl Nehammer heute weitere Hilfen für Unternehmen in Form eines Energiekostenzuschusses bekanntgegeben. Zudem werden 50 Millionen Euro in die Hand genommen, um gegenzusteuern, wenn Zwangsräumungen drohen.

