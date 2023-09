Heute Nachmittag Frontal zusammen­gekracht: Schnee­fahrbahn fordert zwei Verletzte Velden - Heute Nachmittag, gegen 15.22 Uhr, krachten auf der L52 Rosentaler Straße zwischen Velden und Selpritsch zwei Autos frontal zusammen. Zwei Personen wurden bei dem Unfall verletzt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (107 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Die Schneefahrbahn soll der Grund gewesen sein, weshalb heute Nachmittag ein 59-jähriger Villacher auf der L52 Rosentaler Straße zwischen Velden und Selpritsch die Kontrolle über sein Auto verloren haben soll, berichtet die Polizei. Am Beifahrersitz saß ein 17-jähriges Mädchen. Das außer Kontrolle geratene Fahrzeug krachte in weiterer Folge frontal in das entgegenkommende Auto eines 50-jährigen Wieners.

Umleitung bis 17.15 Uhr

Dieser und die 17-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten ins LKH Villach eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr Velden mit 15 Florianis. Bis 17.15 Uhr musste vor der Unfallstelle umgeleitet werden.