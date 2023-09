Eine Person verletzt Ungeduldiger Autofahrer löst mit Hupsignal Unfall aus Liezen - Zwei Autos sind Sonntagmittag, am 11. Dezember, in Liezen zusammengekracht. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (89 Wörter) SYMBOLFOTO © ÖRK/Kellner Thomas Holly

Gegen 12 Uhr fuhr eine 17-jährige Steirerin in Liezen mit ihrem Auto von einer Seitenstraße auf Höhe eines Einkaufszentrums auf die B320. Sie hielt an der dortigen Kreuzung an, um diese in weiterer Folge geradeaus zu überqueren. Da sie von Jemandem hinter ihr angehupt wurde, fuhr sie los und prallte mit einem von rechts kommenden Auto zusammen, das von einer 55-jährigen Wienerin gelenkt wurde. Deren 65-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ins LKH Rottenmann gebracht. Die 17- und 55-Jährige blieben unverletzt.