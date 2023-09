Maximal 2 Grad

Frostig: Mit diesem Wetter starten wir in der Steiermark in die Woche

Steiermark - Ein frostiger Tag erwartet uns am Montag in der Steiermark. Bei Maximaltemperaturen von minus 4 bis plus 2 Grad wird es in großen Teilen des Bundeslandes den ganzen Tag über Temperaturen unter dem Gefrierpunkt geben.

von Phillip Plattner