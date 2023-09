Maximal 0 Grad

Eisiger Start in die Woche: So wird das Kärntner Montags­wetter

Kärnten - Einen eisigen Start in die Woche verspricht der Montag in Kärnten zu werden. Die Temperaturen werden in den allermeisten Landesteilen nicht über den Gefrierpunkt hinausgehen.

von Redaktion 1 Minute Lesezeit (95 Wörter)