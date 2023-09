3:1-Auswärtssieg Bravo! Der VSV entscheidet Top-Spiel gegen Bozen für sich Villach / Bozen - Der VSV ging heute in Bozen, beim Top-Team aus Südtirol, als Sieger vom Eis. Der Endstand war 1:3. Nachdem zwei Drittel lang überhaupt kein Tor gefallen ist, fielen im Schlussdrittel gleich vier. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (139 Wörter) © HCB / Vanna Antonello

Schon von Beginn an entwickelte sich ein schnelles und hochklassiges Spiel, das allerdings bis zum dritten Drittel ohne Treffer blieb. Vor allem die beiden Torhüter, J.P. Lamoureux (VSV) und Sam Harvey (HCB Südtirol), glänzten dabei mit ganz starken Saves gleich mehrmals.

Schnelle Villacher Antwort auf Ausgleich

Auch das dritte Drittel startete erst verhalten, ehe der VSV in der 48. Minute dank Tomazevic in Führung ging. Nur vier Minuten später konnten die Südtiroler das Spiel allerdings durch Halmo wieder ausgleichen. Alles also wieder an den Start? Nichts da, die Antwort der Villacher ließ nämlich kaum 60 Sekunden auf sich warten: Hughes trifft zum 2:1. Von da an lief alles für die Draustädter und in der 58. Minute konnte man dann den Sack endgültig zu machen. Luciani entschied das Spiel zugunsten der Gäste.