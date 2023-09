Gegen Leitplanke und Böschung gekracht Wegen schneeglatter Fahrbahn: Mann (83) verliert Kontrolle über Auto Gemeinde Steuerberg - Am späten Nachmittag verlor ein 83-jähriger Mann aufgrund der schneeglatten Fahrbahn in der Gemeinde Steuerberg die Kontrolle über sein Auto und krachte erst gegen die Leitplanke, danach gegen die Böschung. Seine Beifahrerin wurde bei dem Unfall verletzt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (74 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Auf der Gurktaler Straße von Fuchsgruben in Richtung Feldkirchen ist heute gegen 17 Uhr ein Unfall geschehen. Im Bereich von Wachsenberg kam ein 83-jähriger Mann mit seinem Auto von der schneeglatten Fahrbahn ab und stieß erst gegen die Leitschiene, danach gegen eine Böschung. Im Fahrzeug saß auch noch eine 79-jährige Frau, die bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert wurde. Am Auto selbst entstand erheblicher Sachschaden.