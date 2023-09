Eine verletzte Person Brennende Pfanne in den Mülleimer geworfen: Küchenbrand in Graz ausgelöst Graz-Lend - In der Nacht auf Montag, den 12. Dezember, kam es in einer Küche im Grazer Bezirk Lend zu einem Brand. Eine Person erlitt dabei eine schwere Rauchgasvergiftung. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (139 Wörter) SYMBOLFOTO © BF Graz

Gegen 2.45 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei und der Feuerwehr ein, da es im Bereich des Volksgartens in Graz zu einem Wohnungsbrand gekommen sei. Beim Eintreffen der Polizei befand sich die Berufsfeuerwehr-Graz mit einem Verletzten (19 Jahre) bereits vor Ort. Der 19-Jährige war bei Bewusstsein, allerdings musste er mit einer Sauerstoffflasche beatmet werden und wurde anschließend vom Notarzt in das LKH Graz eingeliefert.

Beim Kochen ist das Feuer ausgebrochen

Die Berufsfeuerwehr konnte den Zimmerbrand löschen und gab an, dass die Brandursache wohl eine Brandentwicklung im Bereich des E-Herds gewesen sein dürfte. Dies glich sich mit der Aussage des 19-Jährigen, der angab, dass es beim Kochen zu einem Feuer kam. Er hätte die brennende Pfanne aus Angst in den Mistkübel geworfen, dadurch fingen in weiterer Folge auch Teile der Küchenmöbel Feuer.