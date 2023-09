Berufsschule, Klima, Mini Education Lab... Zahlreiche "Zukunfts­investitionen" in Kärnten angekündigt Kärnten - Bei der vergangenen Regierungssitzung wurden auch einige "Zukunftsinvestitionen" angekündigt. So sollen unter anderem auch die Berufsschulstandorte gestärkt werden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (221 Wörter) © 5min.at

Neben den Beschlüssen zu Kärnten Bonus und Wohnbeihilfe verwies Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) auf die Investitionen in die Berufsschulstandorte, das 143 Millionen Euro starke Klimaschutzprojekt der Landeshauptstadt Klagenfurt oder das in Villach entstehende Mini Educational Lab. Außerdem gab Kaiser als Kulturreferent bekannt, dass die gebürtige Völkermarkterin Brigitte Winkler-Komar im Jänner die Nachfolge von Landeskulturabteilungsleiter Igor Pucker antreten wird.

3,7 Millionen Euro für Fachberufsschulen

Insgesamt werden 3,7 Millionen Euro an der Fachberufsschule Klagenfurt 1 und an der Fachberufsschule St. Veit an der Glan in eine zeitgemäße Ausstattung investiert. In die Standorte Villach und Klagenfurt seien bereits in der letzten Regierungssitzung über zwei Millionen Euro an Investitionen beschlossen worden, berichtet Kaiser. Das Mini Educational Lab soll beim Technologiepark Villach als externer Lernort für Kindergartenkinder entstehen. Das Land Kärnten wird laut Kaiser die Personalkosten für den laufenden Betrieb fördern.

143 Millionen für “klimafreundliches Klagenfurt”

Die Landeshauptstadt Klagenfurt ist für ein Projekt der Europäischen Kommission ausgewählt worden und will schon bis 2030 die Klimaneutralität erreichen. Insgesamt sollen 143 Millionen Euro investiert werden. Zur näheren Koordination wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet. “Es ist eine Auszeichnung, dass Klagenfurt europaweit als einzige Landeshauptstadt ausgewählt wurde. Vor allem zeigen wir, dass wir für ein klimafreundliches Klagenfurt und Kärnten auf gutem Wege sind”, so Kaiser abschließend.