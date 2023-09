Am kommenden Samstag "Ossiacher Höllen­nacht" hilft bei Spenden­sammlung für krebs­kranke Kinder Ossiach / Villach - Am kommenden Samstag, den 17. Dezember, lädt die Krampusgruppe "Patres Infernum" zur zweiten Ossiacher Höllennacht ein. Rund 600 Krampusse und Perchten werden erwartet. Danach findet auch eine Spendenaktion für krebskranke Kinder statt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (112 Wörter) SYMBOLFOTO © fotolia

Im Rahmen der zweiten Ossiacher Höllennacht werden über 35 Krampusgruppen aus Kärnten, Salzburg und der Steiermark erwartet. Um 18 Uhr startet der Lauf, zu dem die Gruppe “Patres Infernum” lädt, beim Gemeindeamt in Ossiach. Anschließend steigt eine After-Show-Party im beheizten Zelt, wo auch eine Spendenaktion stattfinden wird, wie man gegenüber 5 Minuten berichtet.

Spendenkasse an Theke, Trinkgeld geht auch da rein

In Kooperation mit “Patres Infernum” wird nämlich die Villacher Initiative “Lautstark gegen Krebs Österreich” Geld für schwer an Krebs erkrankte Kinder sammeln. Bei der Theke selbst werden hierzu zwei Spendenkassen bereit stehen. Auch das gesamte Trinkgeld geht in diese Kasse.