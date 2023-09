In diesem Bereich Koralmbahn-Arbeiten abge­schlossen: B67 bei Feldkirchen nun wieder frei Feldkirchen bei Graz - Die Arbeiten an der Koralmbahn haben außerhalb von Graz für eine eineinhalb-jährige Sperre der B67 bei Feldkirchen gesorgt. Seit heute ist diese allerdings wieder aufgelöst. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (91 Wörter) SYMBOLFOTO © benjaminnolte-Adobe Stock

Mit provisorischer Verkehrsführung und Geschwindigkeitsbeschränkung ist die B67 auch in Feldkirchen bei Graz nun wieder befahrbar. Das war sie seit Mai vergangenen Jahres nämlich nicht. Da haben die Bauarbeiten einer Unterflurtrasse im Rahmen der Koralmbahn begonnen. Die Züge werden nämlich dann in diesem Bereich unter der Straße durchfahren. Die Fertigstellung der Koralmbahn generell ist für Ende 2025 geplant. Ein großes Plus wird dann die Fahrzeit mit dem Zug zwischen Klagenfurt und Graz sein: Statt dreieinhalb Stunden wird man dann nur noch 45 Minuten lang fahren.