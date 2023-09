Am Montagmorgen "Klimakleber" wieder in Graz aktiv: Stau vor dem Kunsthaus Graz - In Graz staut es sich am Montagvormittag vor dem Kunsthaus. Die sogenannten "Klimakleber" pochen auf die Rettung der Erde und blockieren dabei den Lendkai. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (74 Wörter) © Martinelli

Wie bereits vor zwei Wochen – wir haben berichtet – sind auch heute, am12. Dezember wieder die Klima-Kleber in Graz aktiv. Dieses Mal versperren sie den Regenbogenzebrastreifen am Lendkai vor dem Kunsthaus. Unter anderem fordern sie “Tempo 100” auf der Autobahn. Im Nachbarland, in München, wurden solche Aktionen vor kurzem im Stadtgebiet verboten. Graz will sich, Medienberichten zufolge, diesem Verbot nicht anschließen.