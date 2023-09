Matakustix-Show Semino Rossi kommt auch 2023 an den Wörthersee Klagenfurt - Semino Rossi wird Ende Juni nächsten Jahres zur "etwas anderen Heimatshow" wieder an den Wörthersee kommen und die Klagenfurter Ostbucht zum Beben bringen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (128 Wörter) © Michael Kremer / Geisler Fotopress

Am 30. Juni 2023 ist es so weit. Die Band “Matakustix” bringt bei der “etwas anderen Heimatshow” unter anderem Schlagergigant Semino Rossi in die Klagenfurter Ostbucht, wie man in einer Aussendung berichtet. “Er war sofort dabei, als wir angefragt haben, was uns ganz besonders stolz macht”, meint “Mr. Matakustix” Matthias Ortner. Der in Österreich lebende argentinisch-italienische Superstar hat im Laufe seiner Karriere mehr als 3,6 Millionen Tonträger verkauft und zahlreiche Auszeichnungen eingeheimst.

Auch “Poxrucker Sisters” überzeugt

Das “einzigartige Konzert-Konzept”, wie man es vonseiten der Veranstalter bezeichnet, überzeugte übrigens nicht nur Semino Rossi, sondern auch die Poxrucker Sisters. Stefanie, Christina und Magdalena werden am 30. Juni 2023 in der Klagenfurter Ostbucht ebenfalls mit an Bord gehen. Weiters stehen auf der “Etwas anderen Heimatshow”-Bühne die Singgemeinschaft Oisternig und Molly and the Men.