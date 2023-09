In der Toskana Gefährdete Art: Zahlreiche Vögel aus Tierpark Rosegg bei Unwetter getötet Rosegg / Italien - Ende November hat ein Zyklon in der Toskana gewütet - ausgerechnet dort, wo die Waldrappe, die in Europa wiederangesiedelt werden sollen, ihr Winterlager haben. Zahlreiche Tiere - darunter auch einige aus der Kärntner Kolonie im Tierpark Rosegg - wurden getötet oder werden noch vermisst. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (282 Wörter) © Waldrappteam Conservation & Research

Ende November hat ein Zyklon Unwetter über die Mittelmeerküsten von Korsika, Sardinien und Teilen Italiens gebracht. Dabei kam es zu Überschwemmungen und Sturmschäden. Auch das Überwinterungsgebiet der Waldrappen war davon stark betroffen. Zahlreiche Vögel sind nun verschwunden, drei seien bereits tot gefunden worden, berichtet die Kronen Zeitung. “Viele werden derzeit noch vermisst, wir hoffen natürlich, dass sie am Leben sind”, meint dazu Emanuel Liechtenstein, Besitzer des Rosegger Tierparks, wo zahlreiche der Tiere den Sommer verbringen, gegenüber 5 Minuten. Wie viele es aus Kärnten wirklich seien, kann er derzeit noch nicht sagen.

60 Waldrappe sind noch fix in Rosegg

“Einige sind bei dem Zyklon verloren gegangen”, weiß Liechtenstein. Das seien einerseits zwar herbe Rückschläge für das Waldrapp-Projekt in Rosegg und auch innerhalb der EU, wo man für die Wiederansiedelung kämpft, andererseits habe man aber auch noch genügend Vögel “in Reserve”. Denn: 60 Vögel hat man noch fix in Rosegg, die auch den Winter in Kärnten verbringen, weil sie noch nicht bereit sind, nach Süden zu fliegen. “Es gibt also durchaus weiterhin Grund zur Hoffnung”, so Liechtenstein, der den Verlust der “vermutlich an die zehn” Tiere dennoch schwer bedauert.

Population nicht gefährdet

Aber er verspricht auch: “Dieser eine Sturm bringt das Projekt sicher nicht ins Wanken.” Man wird auch in Rosegg weiter züchten, Anfang April möchte man wieder bis zu 30 Küken in das Projekt abgeben und im besten Fall auch wieder einige ausgewachsene Waldrappe in die Wildnis entlassen. Mit Stand 2023 rechnet man mit 300 bis 350 Vögeln. “Damit gefährden Rückschläge wie dieser Zyklon die Population Gott sei Dank nicht so sehr”, weiß Liechtenstein abschließend.

Das ist der Waldrapp: Der Waldrapp ist ein Vogel, der in etwa so groß wie eine Gans ist. Er wird aktuell auf der Roten Liste gefährdeter Arten als "stark gefährdet" geführt. In Europa selbst hat er einst als häufiger Vogel gegolten, wurde im 17. Jahrhundert aber intensiv gejagt, da er als Delikatesse galt. In den 1990er Jahren waren nur noch etwa 220 Vögel in Freiheit, seitdem wächst der Bestand aber wieder. In Europa laufen verschiedene Wiederansiedlungsprojekte, die als Ziel haben, den Waldrapp als Brutvogel wieder zu etablieren.