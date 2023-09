Am vergangenen Wochenende Mehrere Einbrüche in der Steiermark: Polizei gibt Tipps zur Sicherheit Steiermark - Am vergangenen Wochenende, 9. bis 11. Dezember 2022, kam es vermehrt zu Einbruchsdiebstählen in der gesamten Steiermark. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) © fotolia

In den späten Nachmittagsstunden aber auch in der Nacht kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Einbruchsdiebstählen im gesamten Bundesland. Dabei verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu Wohnhäusern und Wohnungen und stahlen Bargeld und Wertgegenstände. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Täter nutzen Dunkelheit

Kriminelle nutzen die früher einbrechende Dunkelheit aus, um sich Zugang zu Häusern und Wohnungen zu verschaffen – besonders dann, wenn keine Sicherheitsmaßnahmen vorhanden sind oder Zeichen der Abwesenheit sichtbar sind.