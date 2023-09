Mike Zalewski Angespannte Situation macht es nötig: KAC verpflichtet Spieler aus Graz Klagenfurt - Der KAC gibt heute, einen Tag nach der Niederlage gegen die Pioneers aus Vorarlberg, die Verpflichtung des Stürmers Mike Zalewski von den Graz99ers bekannt. Damit reagiert man auf die angespannte Personalsituation. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (207 Wörter) Mike Zalewski verstärkt künftig den KAC. © EC-KAC / Josef Kuess

Insgesamt sind es sechs Stammspieler, die längerfristig verletzt sind, zuletzt verschärfte sich die Personalsituation aufgrund von Erkrankungen weiter. Da im Dezember dann auch noch die U20-WM stattfindet, wo zahlreiche Spieler aus der Kampfmannschaft und dem Future Team teilnehmen werden, musste man am Transfermarkt aktiv werden. Mike Zalewski von den Graz99ers soll die aktuell prekäre Lage abfedern.

“Sehr zuverlässiger Spieler”

“Mike Zalewski ist ein vielseitiger Stürmer, der in sämtlichen ihm zugeteilten Rollen sehr zuverlässig agiert”, meint General Manager Oliver Pilloni. Der 30-Jährige stammt aus dem US-Bundesstat New York, nach zwei College-Jahren schaffte er den Sprung in die NHL, wo er zwischen April 2014 und Oktober 2016 insgesamt sechs Mal für die Vancouver Canucks auflief. Seit 2019 ist er bei zwei österreichischen Clubs unter Vertrag gestanden. In der laufenden Spielzeit war er für die Graz99ers im Einsatz.

Vielleicht schon am Sonntag im Kader

Seinen letzten Scorerpunkt verbuchte Zalewski am 15. November übrigens ausgerechnet in der Heidi Horten-Arena. Der Vertrag zwischen dem Rekordmeister und Zalewski erstreckt sich über die restliche Saison 2022/23, abhängig von den behördlichen Anmeldeformalitäten könnte der US-Amerikaner bereits im Heimspiel gegen Pustertaler Wölfe am kommenden Sonntag sein Debüt im Trikot der Rotjacken geben.