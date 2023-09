"In dem Ring ist die Asche meiner Schwester" Urnen-Ring mit Asche der Schwester verloren: Bruder bittet verzweifelt um Hilfe Neuhaus/Kärnten - Ein Kärntner hat auf Facebook einen Such-Aufruf gestartet. Er hat den Urnen-Ring mit der Asche seiner Schwester drin verloren. Unter anderem war er auch in Neumarkt in der Steiermark. Könnt ihr ihm helfen? von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (95 Wörter) © fotolia

“Ich habe meinen Urnen-Ring verloren”, startet Johann H. aus Metnitz sein Facebook-Posting. Er sucht nun, mit seinem Aufruf auf der Social-Media-Plattform, händeringend jemanden, der den Ring gefunden haben könnte. Der Grund dafür ist einfach: “Die Asche meiner verstorbenen Schwester ist darin, darum ist er mir sehr wichtig.” Das Bild, welches er dazu teilt, sei ein Beispiel, so der trauernde Bruder. An dem Tag, an welchem er den Ring verloren hat, sei er in Neumarkt, Friesach und Treibach gewesen. Vielleicht könnt ihr ihm ja helfen?