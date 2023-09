"GREP-Sports"

Neues Fitness-Pop-Up in Wolfsberg

Wolfsberg - In Wolfsberg gibt es nun eine neue Anlaufstelle für all jene, die im Bereich der körperlichen Fitness etwas Neues ausprobieren wollen. Jakob Gutschi, Student der Sportwissenschaften in Graz, hat nämlich in der Kreuzgasse 6 seinen Pop-Up "GREP-Sports" eröffnet.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (139 Wörter)