Matura­projekt: HAK Villach spendet 5.400 Euro an "Haus Antonius" in Treffen

Villach - Bereits zum elften Mal fand heuer die Benefizgala "Hak4Kids" der HAK Villach statt. Im Laufe der Jahre konnten bereits über 50.000 Euro an Spendengeldern zugunsten bedürftiger Kinder lukriert werden. Dieses Jahr spendete man 5.400 Euro an das Haus Antonius in Treffen.

