Klima­aktivisten besetzen auch Hörsaal in Grazer Uni

Graz - Am heutigen Montag, den 12.12., in der Früh wurde an der Grazer Uni der Hörsaal 15.04 besetzt. Klimaaktivisten wollten "Solidarität" zeigen.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (90 Wörter)

© Elisa Auer