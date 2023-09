Am Mittwoch von 8 bis 16 Uhr

Schulabschluss - und was nun? "Bildungsmesse" in Villach soll Fragen klären

Villach - Schulabschluss – was nun? Diese Frage zu beantworten, fällt vielen Jugendlichen nicht immer leicht. Die Stadt Villach hat daher eine "Bildungsmesse" ins Leben gerufen. In diesem Jahr findet sie am 14. Dezember von 8 bis 16 Uhr im Congress Center statt.

