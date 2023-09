Budget-Plenarvorschau: NEOS vermissen Zukunfts­investitionen in den Bildungs­bereich Graz - In der morgigen Landtagssitzung wird das Budget 2023 für das Land Steiermark beschlossen. Die steirischen NEOS rund um Klubobmann Niko Swatek werden diesem Budget jedoch nicht zustimmen, denn "trotz absoluter Rekordeinnahmen werden die Schulden des Landes weiter steigen und wichtige Investitionen in die Zukunft des Landes – etwa in den Bildungsbereich – werden weiterhin auf die lange Bank geschoben". von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (453 Wörter) NEOS-Klubobmann Niko Swatek

Swatek dazu: “Die Steuereinnahmen sprudeln im nächsten Jahr auf Rekordniveau. Trotzdem schaffen es ÖVP und SPÖ nicht, das Geld dort zu investieren, wo es am wichtigsten wäre: In die Zukunft unserer Kinder!” Dabei wäre genug Geld vorhanden, heißt es von den NEOS. “Würde die Landesregierung in der Verwaltung, den Luxuspensionen und bei den Parteien den Sparstift ansetzen, dann könnte sie in den kommenden 5 Jahren 50 Millionen Euro in die steirische Kinderbetreuung investieren”, ist der pinke Partei-Chef überzeugt und verweist auf Berechnungen von Eco Austria, wonach die steirische Kinderbetreuung mit einem Plus von knapp unter 50 Millionen Euro in den kommenden 5 Jahren die Barcelona-Kriterien erreichen könnte.

“An allen Ecken und Enden fehlen PädagogInnen”

Angesichts der von der Landesregierung vorgelegten Budgetzahlen sieht Swatek vor allem eine weitere bildungspolitische Bankrotterklärung der Regierungsparteien ÖVP und SPÖ. So steigen die Finanzmittel für die einzelnen Budgetposten im Land Steiermark über die Jahre 2018-2023 um durchschnittlich 21 Prozent, womit jeweils mehr als die Inflation abgegolten wird, die im selben Zeitraum um ebenfalls ca. 20,5 Prozent zulegt. Einzig das Bildungsbudget steigt im selben Zeitraum nur um 17 Prozent, wodurch real immer weniger Geld in die steirische Bildungslandschaft fließt. “Die Herausforderungen im Bildungsbereich sind gigantisch. Kindergartengruppen schließen und jedes vierte Kind in der Steiermark kann nach Abschluss der Pflichtschule nicht sinnerfassend lesen. An allen Ecken und Enden fehlen ElementarpädagogInnen und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann aufgrund der akuten Bildungs- und Betreuungskrise nicht einmal ansatzweise garantiert werden. Doch die Landesregierung lässt den Bildungsbereich langsam ausbluten”, so NEOS-Klubobmann Niko Swatek, der deshalb noch auf ein Einlenken der Landesregierung hofft: “Die Steiermark braucht dringend eine massive Qualitäts- und Quantitätsoffensive, die auch in den Budgetzahlen ersichtlich wird!“

Ein weiter Weg …

Die Barcelona-Ziele der Europäischen Kommission, die mit den 50 Millionen Euro in den kommenden 5 Jahren erreicht werden sollen, sehen unter anderem vor, dass alle europäischen Staaten eine Kinderbetreuungsquote von mindestens 33 Prozent für die 0-2-Jährigen erreichen. Damit soll wirksam gegen Geschlechterunterschiede in der EU vorgegangen werden und gleichzeitig die Erwerbsquote von Frauen erhöht werden. “Mit einer aktuellen Betreuungsquote von 18,6 Prozent bei den Unter-Drei-Jährigen hat die Steiermark immer noch einen weiten Weg vor sich. Und das, obwohl man die Quote von 33 Prozent schon im Jahr 2010 erreichen hätte sollen”, so die NEOS abschließend.