Sperre eingerichtet LKW brach auf Autobahn in Flammen aus A2 Südautobahn - Aus bisher unbekannter Ursache geriet Montagfrüh, 12. Dezember 2022, ein Lkw in Brand. Verletzt wurde niemand. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (94 Wörter) © 5min.at

Gegen 7.20 Uhr war ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit einem Lkw (Pick-up) samt Anhänger (mobile Hebebühne) auf der A2 in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Auf Höhe Abfahrt Hartberg bemerkte er im Rückspiegel einen Brand. Sogleich hielt er sein Fahrzeug am Pannenstreifen an und verständigte die Feuerwehr. Einsatzkräfte der Feuerwehr Hartberg (13 Personen und vier Fahrzeuge) löschten den brennenden Lkw. Verletzt wurde niemand. Der Anhänger wurde nicht beschädigt. Es entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Der erste Fahrstreifen war von 7.30 bis 9 Uhr gesperrt.