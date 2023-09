"Cannabis ist nicht meines" Mit Waffe foto­grafiert: Polizei stellte Pistole und Cannabis sicher Klagenfurt - Ein 27-Jähriger posierte mit einer Faustfeuerwaffe vor der Kamera. Die Polizei reagierte auf das Foto und machte den Mann ausfindig. In seiner Wohnung konnte die Waffe sowie 800 Gramm Cannabis gefunden werden. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (157 Wörter) © 5min.at

Ein 27-Jähriger posierte mit einer Faustfeuerwaffe in den Händen und ließ sich dabei fotografieren. Dieses Lichtbild wurde mehrfach an verschiedenste Adressaten versendet. Ein Zeuge zeigte dies schließlich bei der Polizei an. Beamten der Polizeiinspektion Landhaushof gelang es nun den Mann zu identifizieren und auszuforschen.

Waffe in Wohnung sichergestellt

Am heutigen Montag, 12. Dezember, erfolgte an der Wohnadresse des 27-Jährigen eine freiwillige Nachschau. Die Polizisten konnten in die Wohnung die Faustfeuerwaffe auffinden und sicherstellen. Bei der Waffe handelt es sich um eine C02 Pistole. In der Wohnung des Mannes, er bewohnt diese mit zwei weiteren Männern, konnten die Polizeibeamten noch 800 Gramm Cannabiskraut sicherstellen.

“Das gehört nicht mir”

Der 27-Jährige bestreitet allerdings, der Besitzer des Cannabiskraut zu sein und er wisse überdies nicht, wie das in seine Wohnung kam. Die weiteren Ermittlungen zur Herkunft des Cannabiskraut werden von Kriminalreferat des SPK Klagenfurt geführt. Der 27-Jährige nach den Bestimmungen des Waffengesetzes angezeigt.