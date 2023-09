Für Weihnachtsgeschenke "Made in Kärnten" #heimkaufen unterstützt Kärntner Betriebe im Weihnachts­geschäft Klagenfurt - Jeder kennt die quälende Suche nach dem passenden Geschenk und Spontankäufe in letzter Sekunde. Warum nicht rechtzeitig auf qualitativ hochwertige Produkte aus der Region setzen? Mit der #heimkaufen Kampagne der Wirtschaftskammer Kärnten werden heimische Händler vor den Vorhang geholt, damit das Christkind in Zukunft Geschenke "Made in Kärnten" unter den Christbaum legt. von Bettina-Chiara Wagner 3 Minuten Lesezeit (421 Wörter) Werbung Wer ein Foto mit dem Maskottchen Heimi erhascht, hat die Chance Einkaufsgutscheine zu gewinnen! © WKO Kärnten

Bär Heimi für HEIMKAUFEN on Tour

Je mehr Geld in Kärnten bleibt, desto mehr Arbeitsplätze können gesichert oder sogar geschaffen werden. Denn nur wer bekommt, kann auch geben. Mit der Aktion HEIMKAUFEN der heimischen Wirtschaft unterstützt man sowohl die heimischen Unternehmen als auch die Kärntner Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Rund um die Weihnachtszeit boomt der Online-Handel, dabei bleiben heimische Händler jedoch oftmals auf der Strecke. Doch um die Kärntner Wirtschaft am Leben zu erhalten und das Aussterben des “Stadtgetümmels” während des Weihnachtsshopping zu verhindern, ist es nun wichtig, Produkte “Made in Kärnten” unter den Christbaum zu legen. Aktuell tourt das Maskottchen Heimi durch die Kärntner Städte und animiert eifrige Weihnachts-Shopper zum HEIMKAUFEN. Wenn du dein Foto mit Heimi an die WKO einsendest, hast du die Chance auf Einkaufsgutscheine für Händler in deiner Region!

Händlerinnen und Händler aus ganz Kärnten sind dankbar für die Kampagne. © WKO Kärnten

Heimisch shoppen – Im Ort oder online

“Bleibt unser Geld in Kärnten und schafft hier Arbeitsplätze und Einkommen? Oder fließt es an anonymen Internetanbieter irgendwo auf der Welt und ist für die Kärntnerinnen und Kärntner verloren? Damit alle profitieren können bitte ich Sie: Lassen Sie Ihr Geld im Land und gehen Sie HEIMKAUFEN.” so Jürgen Mandl, Präsident der Wirtschaftskammer Kärnten und Unternehmer. Das Innenstadtsterben nagt auch an Kärntner Städten. Wenn man seine Produkte bei Kärntner Händlern anstatt bei anonymen Internetriesen kaufen, hilft man mit, diesen Trend zu stoppen. Denn HEIMKAUFEN bedeutet auch, die Innenstädte attraktiv und belebt zu halten. “Nur so kann was weitergehen.”, meint ein zufriedener “Heimkäufer”. Auf die Bequemlichkeiten des Online Shoppings muss dabei jedoch nicht verzichtet werden! Viele Kärntner Unternehmen bieten attraktive Webshops an. Bei HEIMKAUFEN geht es um jeden Arbeitsplatz in Kärnten. Nun stellt sich die Frage: Muss man wirklich Kleidung, Deko, Schmuck oder Elektronik aus dem Ausland importieren lassen, wenn es doch ein heimisches Produkt, in meist höherer Qualität und noch dazu Kärnten-Bezug gibt? Die Initiative HEIMKAUFEN stellt klar: Das muss nicht sein!

Heimi erobert die Herzen der Kärntnerinnen und überzeugt zudem mit top-Argumenten vom HEIMKAUF. © WKO Kärnten

Das landet unter den Christbäumen Kärntens

Die am häufigsten gekauften Weihnachtsgeschenke der Kärnten setzen sich aus Spielwaren, Textilien, Kosmetik und Büchern sowie Bargeld zusammen. Obwohl die eigentliche Bedeutung des heiligen Weihnachtsfestes nicht das Schenken, sondern gemeinsame Zeit mit den Liebsten ist, trägt das Kaufen heimischer Produkte wesentlich zu einer stabilen Wirtschaft und schließlich einem besinnlichen Weihnachtsfest in ganz Kärnten bei. Warst du schon HEIMKAUFEN?