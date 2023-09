50. Ausbildungslehrgang Gratulation: Kärnten hat 16 neue Pflege-Assistentinnen Klagenfurt - 16 neue Pflegeassistentinnen erhielten zum Abschluss des 50. Ausbildungslehrganges am Kärntner Berufsförderungsinstituts ihre Zeugnisse. Das AMS hat das bfi-Kärnten erstmals 1992 mit der Durchführung einer Pflegehelferinnen-Ausbildung betraut. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (165 Wörter) © bfi-Kärnten

Anfang Dezember erhielten 16 Absolventinnen des mittlerweile 50. Pflege-Ausbildungslehrganges des Kärntner Berufsförderungsinstitutes (bfi-Kärnten) ihre Zeugnisse. Eine Pflege durch Dritte ist in unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Bereits seit 30 Jahren wird die Pflegeausbildung des bfi-Kärnten im Auftrag des Arbeitsmarktservice Kärnten (AMS) erfolgreich durchgeführt. “Und bisher haben fast alle Absolventen im Anschluss an ihre umfassende Ausbildung eine adäquate Anstellung gefunden”, heißt es in der Aussendung.

Jahrzehntelange Zusammenarbeit

Das bfi-Kärnten blickte nun im Rahmen der Abschlussfeier stolz auf die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmarktservice und dem Amt der Kärntner Landesregierung zurück. Mehr als 1.100 Absolvent*innen unterstützen mittlerweile die Pflegeversorgung in Kärnten. In ihren Grußworten gratulierten Gottfried Pototschnig, Geschäftsführer des bfi-Kärnten, Prokurist Norbert Rom, Bereichsleiter Kunden- und Bildungsmanagement am bfi-Kärnten, Wolfgang Haberl, Leiter der Förderabteilung des AMS Kärnten, Landtagsabgeordnete Ruth Feistritzer und ÖGB-Landesfrauenvorsitzende Silvia Igumnov den Absolventinnen zu den Erfolgen und hoben die besondere Bedeutung und die Verantwortung im Pflegeberuf hervor.