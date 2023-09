Verkehrsunfall

Klein-LKW stürzt in Graben: Fahrer eingeklemmt

L233 in Karbach - Am Montag, dem 12. Dezember 2022 um 11.46 Uhr, wurden die Freiwilligen Feuerwehr Dirnbach und der Marktgemeinde Straden zu einem Einsatz alarmiert. Ein Klein-LKW war von der L233 in Karbach von der Straße abgekommen und durch die hohe Geschwindigkeit über eine Einfahrt katapultiert worden.

von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (144 Wörter)