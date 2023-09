In der Nacht auf Montag Einbruch in Lagercontainer: Unbekannte Täter stahlen 56 (!) Autoreifen Graz-Umgebung - In der Nacht auf den heutigen Montag brachen unbekannte Täter in einen Lagercontainer ein und erbeuteten 14 Autoreifensätze im Wert von mehreren tausend Euro. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (58 Wörter) © LPD/Dietrich

In der Nacht auf Montag, dem 12. Dezember 2022, brachen unbekannte Täter in einen Lagercontainer ein und erbeuteten 14 Autoreifensätze im Wert von mehreren tausend Euro. Die Tat ereignete sich zwischen 18 Uhr und 8 Uhr in der Packer Straße. Die Gesamträder gehörten Kunden, die ihre Räder am Tatort in einem gewerblichen Betrieb lagerten.