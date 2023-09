"Idee steht im Raum"

Nimmt die "West­bahn" künftig auch Fahrt nach Klagen­furt auf?

Klagenfurt - Bei einer Pressefahrt ließ ein Miteigentümer der "Westbahn" die Journalisten aufhorchen, in dem er eine Verbindung nach Klagenfurt in den Raum stellte. Wir haben für euch nachgefragt, ob die "Westbahn" künftig auch in die Kärntner Landeshauptstadt Fahrt aufnimmt.