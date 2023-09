Betrügertrick "Sohn-Tochter"-Masche: Klagenfurterin überwies mehrere tausend Euro Klagenfurt - Heute, am 12. Dezember 2022, erhielt eine 54-jährige Klagenfurterin von einer unbekannten Rufnummer eine SMS. Dabei gab sich ein Betrüger als ihr Sohn aus. Nach Aufforderung ihres vermeintlichen Sohnes überwies die Klagenfurterin mehrere tausend Euro. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (122 Wörter) © Tiko/stock.adobe.com

Am heutigen Montagmittag, dem 12. Dezember 2022, erhielt eine 54-jährige Klagenfurterin von einer unbekannten Rufnummer eine SMS. Dabei gab sich der Unbekannte als ihr Sohn aus. Der Unbekannte gab an, sein aktuelles Handy sei defekt. Im weiteren Verlauf gab er eine andere Telefonnummer an und wechselte die Kommunikation auf WhatsApp.

Mehrere tausend Euro überwiesen

Dort gab der Betrüger an er müsse dringend Überweisungen durchführen, könne dies aber aufgrund des kaputten Handys nicht. Die 54-Jährige überwies daraufhin bei zwei Überweisungen mehrere tausend Euro auf ein deutsches Konto. Bei der dritten Geldforderung wurde sie stutzig und rief ihren echten Sohn auf der angeblich nicht mehr funktionsfähigen Rufnummer an und konnte ihn erreichen. Die 54-Jährige erstattete daraufhin die Anzeige.