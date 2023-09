"Hat keine Priorität" Groß­kaserne bei Flug­hafen zur Zeit "kein Thema" Klagenfurt - Immer wieder war die Rede von Plänen rund um eine Großkaserne beim Klagenfurter Flughafen. Nun heißt es aus dem Verteidigungsministerium, dass dieses Projekt momentan kein Thema sei und auch keine Priorität habe. Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer bezeichnet jene Pläne als "politisches Luftschloss". von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (196 Wörter) © 5min.at Artikel zum Thema Gerüchte um Pläne für Großkaserne am Flughafen in Klagenfurt

Die Gerüchte einer neuen “Großkaserne” in der Nähe des Flughafens brodelten bereits seit Anfang des Jahres – 5 Minuten berichtete. Die Laudonkasernen und die Windischkaserne sollten im Zuge dessen samt Militärkommando aufgelassen werden. Gemeinsam mit der neuen Polizeistelle und der geplanten Justizanstalt hätte man beim Flughafen dann eine Ansammlung an Sicherheitseinrichtungen. In letzter Zeit wurde es jedoch leise rund um jene Pläne: Jenes Projekt sei aktuell kein Thema und habe auch keine Priorität beim Bundesheer, wie Michael Bauer, Sprecher im Verteidigungsministerium, gegenüber dem “ORF” behauptete.

“Das Projekt war ein politisches Luftschloss”

Team Kärnten-Chef und Spittaler Bürgermeister Gerhard Köfer behauptete in einer Aussendung, dass es sich bei jenem Projekt um ein politisches Luftschloss handelte, “an dem Kaiser und das ÖVP-dominierte Verteidigungsministerium gewerkt haben.“ Köfer drängt hinsichtlich der Gerüchte um eine Großkaserne auf vollständige Transparenz und Aufklärung durch das zuständige Bundesministerium sowie durch Landeshauptmann Kaiser: “Gerade aus den vergangenen Jahren wissen wir eindrucksvoll, wohin uns Geheimhaltung, Intransparenz und Vertraulichkeit geführt haben. Insbesondere der Bereich des Flughafens, wo diese Großkaserne errichtet werden soll, ist hierfür das beste aller Beispiele.“