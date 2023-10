Frische, regionale Lebensmittel

KARNERTA am Wochenmarkt in Villach

Villach - Das Kärntner Unternehmen mit Sitz in Klagenfurt ist ab sofort am Wochenmarkt in Villach vertreten. Sowohl mittwochs als auch samstags kann direkt am KARNERTA-Stand Frischfleisch aus der Region gekauft werden.

