Sonntagabend

Brand in Wolfsberg: Ursache nun bekannt

Wolfsberg - Sonntagabend brach in Wolfsberg hinter einem Lokal ein Brand aus. Eine Hecke, Container und Anhänger standen in Brand. Nun steht fest, was den Brand ausgelöst hatte.

von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (101 Wörter)