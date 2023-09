Was sagt ihr dazu? 3.000 Euro-Strafe & Führer­schein weg: Konsequenz für Schnell­fahren gerecht­fertigt? Kärnten - Im April war ein 21-Jähriger 72 km/h zu schnell auf der A2 unterwegs. Er muss rund 3.000 Euro Strafe zahlen und ihm wurde der Führerschein entzogen. Ist die Strafe gerechtfertigt? von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (303 Wörter) Debatte © 5min.at/ klagenfurt_elite

Ein 21-jähriger Probeführerschein-Besitzer bretterte im April in einer 100er-Zone mit 172 km/h über die A2 – 5 Minuten berichtete. Nun hat der junge Mann mit den Konsequenzen zu kämpfen: Ihm wurde der Führerschein entzogen und er muss 3.063,50 Euro Strafe für die Geschwindigkeitsübertretung zahlen. In der Instagram-Story von “klagenfurt_elite” wird dieses Thema aktuell heiß diskutiert: Viele empfinden diese Strafe als “komplett übertrieben”, andere wiederum behaupten, die Konsequenz für das Schnellfahren sei durchaus gerechtfertigt. Was sagt ihr dazu – ist die Strafe gerechtfertigt oder doch übertrieben?

Eine Mutter: “Mein Sohn verstarb bei einer Fahrt mit weit überhöhter Geschwindigkeit”

Im Zuge der “Diskussion” auf Instagram meldete sich eine Mutter zu Wort. Sie hat ihren Sohn im März 2021 bei dem tragischen Unfall, bei dem zwei Jugendliche ums Leben kamen, verloren – wir haben berichtet. “Aufgrund von Leichtsinn, Überheblichkeit, Dummheit und extremer Risikobereitschaft verstarb mein Sohn, bei einer Fahrt mit weit überhöhter Geschwindigkeit”, schreibt die Mutter. Sie schildert den Schmerz, den die Hinterbliebenen Tag für Tag empfinden müssen: “Glaubt mir, Jungs und Mädels da draußen, nicht einen einzigen Tag, wollt ihr mit uns tauschen, um das zu erleben, was wir durchgemacht haben.” Ihr Schluss-Appell: “Feiert in Bars, Discos und Clubs, aber feiert niemanden, der leichtsinnig andere Leben gefährdet.”

Ein Polizist: “Leichtsinnigkeit sollte strenger sensibilisiert werden”

Auch ein Polizist antwortete auf die “klagenfurt_elite”-Debatte – er empfindet die Strafe des 21-Jährigen als “viel zu wenig”: “Junge Leute, die sich der Gefahren nicht bewusst sind und andere Menschenleben durch ihre Leichtsinnigkeit gefährden, gehören noch ‘strenger’ sensibilisiert. Bis wieder ein paar junge Leute in einem Fahrzeug ums Leben kommen und dann beim Begräbnis von rücksichtslosen Personen, vor den Verwandten der Opfer, in zerrissenen Jeans als ‘Legenden der Szene’ gefeiert werden. ”