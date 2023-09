Wetterprognose Kaltes & sonniges Winter­wetter er­wartet die Steirer am Diens­tag Steiermark - Minusgrade und Sonnenschein begleiten die Steirer durch den Dienstag. Die Höchstwerte liegen zwischen -6 und -2 Grad. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (92 Wörter) © Rosie Orasch

Am Dienstag erwartet die Steirer ein kaltes und sonniges Winterwetter. “Am Morgen erwarten wir strengen Frost und auch tagsüber schafft es die Temperatur trotz viel Sonnenschein nicht über den Gefrierpunkt”, lautet die Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). In der Früh erreichen die Temperaturen zwischen -18 und -6 Grad, tagsüber liegen die Höchstwerte zwischen -7 und 0 Grad. In den schattigen Tälern der Obersteiermark wird es sogar noch kälter.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.