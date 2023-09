Pro Person

Wo gibt es die wenigsten Autos in Kärnten?

Kärnten - In Kärnten gibt es 656 Autos pro 1.000 Einwohner. 46 Gemeinden und Städte liegen unter dem Landesschnitt, wie eine aktuelle Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Doch wo ist die "Auto-Dichte" in Kärnten am höchsten und wo am niedrigsten?

von Phillip Plattner